Кроуфорд и Индонго выявят абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе

Чемпион мира по версиям WBC и WBO в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) 29-летний американец Теренс Кроуфорд и обладатель титулов IBF и WBA в этом же весе Джулиус Индонго из Намибии проведут объединительный поединок 19 августа.

На кону в бою, который состоится в родном для Кроуфорда штате Небраска, будут стоять все четыре основных титула в первом полусреднем весе, а его победитель станет третьим в истории боксером с четырьмя чемпионскими поясами (по всем основным версиям). Ранее это удавалось только американцам Бернарду Хопкинсу и Жермейну Тэйлору.

Напомним, в декабре 2016 года Индонго в Москве сенсационно нокаутировал уже в первом раунде Эдуарда Трояновского и отобрал у россиянина титул IBF.





