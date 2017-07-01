Кроуфорд и Индонго выявят абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе
Чемпион мира по версиям WBC и WBO в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) 29-летний американец Теренс Кроуфорд и обладатель титулов IBF и WBA в этом же весе Джулиус Индонго из Намибии проведут объединительный поединок 19 августа.
На кону в бою, который состоится в родном для Кроуфорда штате Небраска, будут стоять все четыре основных титула в первом полусреднем весе, а его победитель станет третьим в истории боксером с четырьмя чемпионскими поясами (по всем основным версиям). Ранее это удавалось только американцам Бернарду Хопкинсу и Жермейну Тэйлору.
Lomachenko-Marriaga on 8/5, Crawford-Indongo on 8/19 - ESPN https://t.co/xXxI9ykOEC #boxing pic.twitter.com/Ig8KhNpAdq— BoxingScene.com (@boxingscene) 30 июня 2017 г.
Напомним, в декабре 2016 года Индонго в Москве сенсационно нокаутировал уже в первом раунде Эдуарда Трояновского и отобрал у россиянина титул IBF.