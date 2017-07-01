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Григорий Дрозд: Работа судей в поединке Истер - Шафиков - позор для бокса

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBC Григорий Дрозд прокомментировал работу судей в поединке Роберт Истер - Денис Шафиков. 

«Работа судей в этом поединке - это настоящий позор бокса. Просто безумие. Конкурентнейший, зрелищный и равный бой, а двое судей посчитали 120:108 в пользу Истера, 12-0 по раундам.

Что это такое, как такое возможно? Ну как и главное зачем так работать над уничтожением любимого спорта миллионов? Денис, ты дрался отчаянно, дрался до конца, дрался как настоящий воин!», - написал Дрозд на своей странице в сети Facebook.

Минувшей ночью в американском городе Толедо (штат Огайо) Шафиков встречался с местным бойцом Робертом Истером-младшим - действующим чемпионом мира по версии IBF.

Начало поединка прошло под диктовку Истера, однако затем Денис смог перехватить инициативу.

В итоге бой получился близким, однако двое судей отдали победу Роберту с разгромным счетом 120:108. Третий также посчитал победителем Истера - 116:112.



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