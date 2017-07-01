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Ивелин Попов: «Спартак» в сезоне-2016/17 был близок к идеальному

Источник:  BobSoccerКомментарии

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов поделился ожиданиями от следующего сезона красно-белых.

- Надеюсь, будем еще лучше, чем в прошлом сезоне. У нас хорошая команда, никто не ушел, поэтому и думаю, что будем прогрессировать.

У всех, кто находится на сборах, положительные эмоции. Мы знаем, что нас ждет Кубок России, Суперкубок, чемпионат России и Лига чемпионов, поэтому мы заряжены очень позитивно.

Наш тренер амбициозный человек, мы тоже, поэтому будем пытаться в Лиге чемпионов добиться второго места, а не третьего. Тяжело будет, но команда показала в прошлом сезоне, что может решать самые серьезные задачи. Нам нужны еще два-три футболиста для усиления, чтобы все было хорошо.

бы сказал так: в сезоне 2016/17 он был близок к идеальному. Мы адаптировались к требованиям Карреры, они стали более понятными, в связи с этим, думаю, в предстоящем сезоне «Спартак» обещает подобраться к идеальному состоянию еще ближе, - рассказал Попов.

Напомним, в прошедшем сезоне «Спартак» выиграл золотые медали российского первенства и добился права выступить в Лиге чемпионов.

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