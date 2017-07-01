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Блэйк Гриффин подпишет новый контракт с «Клипперс»

Источник:  ESPNКомментарии

Форвард Блэйк Гриффин продолжит карьеру в клубе НБА «Лос-Анджелес Клипперс». 

По информации ESPN, стороны согласовали условия 5-летнего контракта на общую сумму 173 миллиона долларов.

Напомним, Гриффин отказался от опции продления контракта на сезон-2017/18, после чего стал свободным агентом.

Ранее другой многолетний лидер «Клипперс» разыгрывающий Крис Пол был обменян в «Хьюстон».

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