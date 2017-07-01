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Пакьяо оказался легче Хорна на официальном взвешивании

Источник:  BoxingsceneКомментарии

В Австралии состоялось взвешивание перед боем чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBO филиппинца Мэнни Пакьяо и местного бойца Джеффа Хорна.

Претендент оказался тяжелее многократного чемпиона мира: его вес составил 147 фунтов (66,6г кг) против 146 у Пакьяо.

Напомним, поединок состоится утром 2 июля по московскому времени в Брисбене.


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