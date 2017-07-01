Джанлуиджи Буффон: Не буду ничего советовать Доннарумме

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился мнением по поводу ситуации с вратарем «Милана» Джанлуиджи Доннаруммой.

«Ситуция с Джиджи? Пожалуй, ничего не буду советовать. Я и сам много раз ошибался. Мы встречались с ним и поговорили минут пять. Я убежден, он сделает то, что принесет ему счастье», - приводит слова Буффона Football Italia.

Напомним, ранее сообщалось, что Доннарумма отказался продлевать контракт с «Миланом», однако потом передумал и намерен заключить новое соглашение на год, с возможностью затем стать игроком «Реала».