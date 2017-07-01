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Патрик Кейн: Мне было грустно видеть, как Панарин покидает «Чикаго»

Источник:  SportsnetКомментарии

Форвард клуба НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн прокомментировал обмен российского нападающего Артемия Панарина в «Коламбус».

- Моя первая реакция на решение об обмене была эмоциональной. Жаль, что у нас не получилось успешно выступить в прошедшем плей-офф. Возможно, со временем будет ясно, пойдет ли на пользу этот обмен, но также очевидно, что с возвращением Саада наша команда многое приобретает.

Мы с Артемием были очень близки. Не только на льду, но и за его пределами. Нам нравилось проводить время вместе, я думаю, он отличный парень. У него большое будущее, было грустно видеть, как он покидает нас, - рассказал Кейн.

Напомним, в день драфта НХЛ-2017 Артемий Панарин был обменян в «Коламбус» на нападающего Брэндона Саада, который ранее в составе «Чикаго» дважды становился обладателем Кубка Стэнли.

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