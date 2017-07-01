Патрик Кейн: Мне было грустно видеть, как Панарин покидает «Чикаго»
Форвард клуба НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн прокомментировал обмен российского нападающего Артемия Панарина в «Коламбус».
- Моя
первая реакция на решение об обмене была эмоциональной. Жаль, что
у нас не получилось успешно выступить в прошедшем плей-офф. Возможно, со временем
будет ясно, пойдет ли на пользу этот обмен, но также очевидно, что с
возвращением Саада наша команда многое приобретает.
Мы с Артемием были очень близки. Не только на льду, но и за его пределами. Нам нравилось проводить время вместе, я думаю, он отличный парень. У него большое будущее, было грустно видеть, как он покидает нас, - рассказал Кейн.
Напомним, в день драфта НХЛ-2017 Артемий Панарин был обменян в «Коламбус» на нападающего Брэндона Саада, который ранее в составе «Чикаго» дважды становился обладателем Кубка Стэнли.