Патрик Кейн: Мне было грустно видеть, как Панарин покидает «Чикаго»

Мы с Артемием были очень близки. Не только на льду, но и за его пределами. Нам нравилось проводить время вместе, я думаю, он отличный парень. У него большое будущее, было грустно видеть, как он покидает нас, - рассказал Кейн.

Напомним, в день драфта НХЛ-2017 Артемий Панарин был обменян в «Коламбус» на нападающего Брэндона Саада, который ранее в составе «Чикаго» дважды становился обладателем Кубка Стэнли.



