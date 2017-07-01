Александр Тихонов: Слова Резцовой о том, что тренера спали со спортсменками - чушь

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал слова Анфисы Резцовой, что в сборную можно было попасть только через постель.

«Я прочитал очередное интервью Анфисы Резцовой и был шокирован ее очередной глупостью. Такие высказывания оставляют больше вопросов не к людям, которые работали тогда в сборной, а к самой великой спортсменке. Я хорошо знаю тренеров тех лет и могу сказать, что это вранье чистой воды. Анфиса, распространяя слухи то о допинге, то о связях тренеров со спортсменками, пытается таким образом оправдать свою неудачную попытку вернуться в биатлон в 1997 году. Ее тогда не взяли абсолютно по спортивному принципу.

Ей нужно остыть, протрезветь и прекратить эту катавасию, прекратить поливать грязью коллектив и вид спорта, в которых она добилась успехов и уважения, а сейчас это уважение пытается разменять на такие дешевые скандалы. Бросая тень на наш биатлон, ты, Анфиса, подставляешь и свою дочь. Она что, тоже пробилась в команду не по спортивному принципу?

Я сам никогда не боялся говорить правду, в том числе и о проблемах, которые были в команде, но то, что кто-то из тренеров пытался кого-то затащить в постель, – вранье чистой воды. Если у тебя есть какие-то факты, назови имена. А впустую об этом говорить просто не хочется. Такими интервью ты просто устраиваешь посмешище из биатлона и из самой себя», - посетовал Тихонов на своем официальном сайте.