Паредес проходит медосмотр для «Зенита»

Полузащитник «Ромы» Леандро Паредес уже в ближайшие часы может стать игроком «Зенита».

В 7.40 по московскому времени футболист прилетел в Рим из Буэнос-Айреса, и с 8.15 проходит медобследование для петербургского клуба в клинике Villa Stuart.

13 июня текущего года Леандро Паредес провел свой первый матч за сборную Аргентины. Он сыграл 27 матчей в прошедшем сезоне серии А (3 гола, один голевой пас).

Напомним, ранее в «Зенит» отказался перейти другой футболист «Ромы» - защитник Костас Манолас.









