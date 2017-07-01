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Паредес проходит медосмотр для «Зенита»

Источник:  Сайт журналиста Sky Italia Джанлуки Ди МарциоКомментарии

Полузащитник «Ромы» Леандро Паредес уже в ближайшие часы может стать игроком «Зенита».

В 7.40 по московскому времени футболист прилетел в Рим из Буэнос-Айреса, и с 8.15 проходит медобследование для петербургского клуба в клинике Villa Stuart.

13 июня текущего года Леандро Паредес провел свой первый матч за сборную Аргентины. Он сыграл 27 матчей в прошедшем сезоне серии А (3 гола, один голевой пас).

Напомним, ранее в «Зенит» отказался перейти другой футболист «Ромы» - защитник Костас Манолас. 



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