Виталий Мутко: Пора забыть о ситуации с Лебедевым и Жирковым

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко рассказал про встречу с членом исполнительного комитета РФС Игорем Лебедевым.

«Я лично удовлетворен. Мы поговорили, все обсудили, Игорь даст свои пояснения. И эта тема будет закрыта, надо ее просто закрыть и двигаться дальше. Я все прекрасно понимаю, не первый день в спорте, в футболе, я понимаю, что такое политика, что такое эмоции. Мы работаем в исполкоме РФС, и надо понимать, что за нами сборная, весь футбол российский», — приводит слова Мутко «Интерфакс».

Напомним, после матча Мексика – Россия Лебедев заявил, что получившему красную карточку полузащитнику Юрию Жиркову нужно дать в морду.