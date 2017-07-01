Барри Троц: Орлов превратился в очень хорошего игрока, за это он получает деньги

Главный тренер «Вашингтона» Барри Троц прокомментировал новый контракт российского защитника команды Дмитрия Орлова.

- Когда я пришел в «Вашингтон», Орлов практически не играл, был запасным, потому что в сезоне до этого получил травму. Мы говорили о его развитии, о том, что он должен быть терпеливым, а мы должны позволять ему совершать ошибки.

Он превратился в очень хорошего игрока, важную часть команды, и получает за это деньги, - заявил Троц.

Напомним, Дмитрий Орлов подписал с «Кэпиталс» новый шестилетний контракт на общую сумму в 30,6 миллиона долларов США.

