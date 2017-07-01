Все билеты на финал и матч за третье место Кубка конфедераций проданы

Вице-премьер России и президент РФС Виталий Мутко поделился впечатлениями от проведения Кубка конфедераций в России.

– Миллионы смотрели матчи по телевизору, 600 тысяч болельщиков посетили матчи Кубка конфедераций. Мы увидели замечательный футбол. Игры были великолепные, на хорошем уровне. Украшением турнира стала атмосфера. Все билеты на матчи за 3-е место и финал проданы, – приводит слова Мутко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, турнир проходит с 17 июня в четырех городах: Казань, Сочи, Москва и Санкт-Петербург. Сборная России, победив Новую Зеландию и уступив Португалии и Мексике, заняла третье место в группе А.

Финал между Германией и Чили пройдет 2 июля на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 21:00 В этот же день в 15:00 начнется матч за третье место между Португалией и Мексикой, который пройдет в Москве. «Советский спорт» проведет текстовые трансляции.