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Виталий Мутко: Тесты на допинг делают зарубежные лаборатории, но все равно не верят - ведь их берут в России. Видимо, воздух у нас такой

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Вице-премьер России и президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о сообщениях СМИ по поводу допинга сборной России на ЧМ-2014.

–  Любое крупное событие проводит ФИФА, МОК, а не принимающая страна. Они аккредитовывают организации, направляют независимых экспертов. В Сочи на Играх работали 22 независимых эксперта. Пробы сразу увезли. И через несколько лет появляются доклады о подменах.

Мы приняли решение и согласились, что наша антидопинговая система на сработала, нужна реформация. Мы лишили аккредитации и провели перевыборы в трех федерациях – легкая атлетика, тяжелая атлетика, гребля. Все работники РУСАДА были заменены. Два эксперта ВАДА работают здесь – из Литвы и Австралии. Нам рекомендовали работать с британцами, мы сделали и это. Они работали здесь – 3500 проб, 21 нарушение, из которых 11 – запрещенные вещества. Это ниже, чем когда мы сами контролировали.

Мы вывели лабораторию из Минспорта, передали университету Ломоносова, как в цивилизованных странах.

Освальд перепроверяет пробы. Но их уже по пятому разу перепроверяют! В Лондоне проверяют спортсмена, его проверили – он чист. А через пять лет новыми методами находят что-то. Это тоже нужно анализировать. Что же за правила там были?

Мы нетерпимы к допингу, никогда не было и не будет государственных допинговых программ. По поводу футбола – допинг неактуален, это командный вид спорта. За футболом система контроля такая же, как здесь. Шесть клубов в еврокубках проверяют, в чемпионате тоже. Что мы должны сделать? Реагировать на все обвинения? Если только в танце я могу передать что-нибудь. Российский спорт входит в элиту. Давайте будем чему-то доверять: система контроля не позволяет системно нарушать. Легкоатлеты, которые не могут выступать под нашим флагом, они все время проверяются.

ФИФА не проверяет сама пробы, это делают шведские, немецкие лаборатории. Но все равно не доверяют, пробы же берут в России. Видимо, воздух у нас такой. У нас нет никаких фактов по российскому футболу, – приводит слова Мутко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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