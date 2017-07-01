Франческо Ачерби: Рассмотрю предложение «Зенита»
Источник: Football ItaliaКомментарии
Защитник «Сассуоло» Франческо Ачерби заявил, что готов рассмотреть предложение о переходе в санкт-петербургский «Зенит», если оно поступит.
«Пока я готовлюсь к новому сезону и еще неизвестно, где именно я окажусь в следующем году. Я уже сказал «Сассуоло», что могу покинуть клуб. Переход в «Зенит»? Если поступит конкретное предложение, то я внимательно рассмотрю его», - приводит слова Ачерби Football Italia.
В прошедшем сезоне Ачерби провел 49 матчей и отличился четырьмя голами.
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