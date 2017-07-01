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Артуро Видаль: Вратари – сильная сторона Чили, это сыграет в нашу пользу

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль поделился ожиданиями от финала Кубка конфедераций против Германии.

– Действительно, мы очень рады выходу в финал. Сборная проделала огромную работу, была сосредоточена. Мы рады и удовлетворены. Надеемся, что завтра сыграем прекрасный матч, победим и поднимем кубок над головой.

 Что скажете о ваших вратарях?
– Это наша сильная сторона, это сыграет в нашу пользу. У нас было два финала против Аргентины - одной из лучших сборной. Так что надеюсь завтра мы покажем себя хорошо. 

 Что можете сказать о сборной Германии?
– Это молодая команда, сильная. У игроков Германии больше плюсов, чем минусов. Они достигли огромного прогресса. Они заслуживают быть в финале. Если мы будем играть так, как в финале Кубка Америки, мы сможем выиграть. Мы так близко подошли к кубку, что очень хотим победить, – приводит слова Видаля корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, финал между Германией и Чили пройдет 2 июля на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 21:00, церемония закрытия турнира - в 19:15. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

Голосование: Кто выиграет финальный матч Кубка конфедераций-2017?

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