Джанни Инфантино: Мы много слышали про хулиганов и расизм в России, но у нас ни одного инцидента за турнир

Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился впечатлениями от проведения Кубка конфедераций в России.

– Этот Кубок конфедераций прошел очень успешно со многих точек зрения. Благодарю Россию, организаторов, всех россиян. Люди в России всегда улыбались, всегда были готовы помочь – это и есть лицо русского народа.

Со спортивной точки зрения турнир получился успешным: команды показали классную игру, атакующий футбол, забили много голов.

Мы много слышали про проблемы в России, про насилие, про хулиганов, про расизм – кто-то говорил, что людям в России будет не до футбола. Но у нас ни одного инцидента. У кого-то были вопросы по инфраструктуре – но все сработало отлично. К тому же все было сделано для болельщиков: безвизовый въезд в страну, транспорт внутри России – это то, что делает далеко не каждая страна, которая проводит большие турниры. А Россия сделала.

Если это был проблемный турнир – я бы хотел, чтобы у нас было побольше таких проблем на следующих турнирах, – приводит слова Инфантино корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, турнир проходит с 17 июня в четырех городах: Казань, Сочи, Москва и Санкт-Петербург. Сборная России, победив Новую Зеландию и уступив Португалии и Мексике, заняла третье место в группе А.

Финал между Германией и Чили пройдет 2 июля на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 21:00 В этот же день в 15:00 начнется матч за третье место между Португалией и Мексикой, который пройдет в Москве. «Советский спорт» проведет текстовые трансляции.

