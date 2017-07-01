Александер Чеферин: Система видеопомощи арбитрам вызывает вопросы

читайте также

Пьерлуиджи Коллина: Больше не будет ошибок судей, которые будут помнить годами Глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина оценил работу видео-ассистента на Кубке конфедераций в России.

Пьерлуиджи Коллина: В матче Германия – Камерун был отличный пример правильной работы системы видеосудей Глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина поделился впечатлениями от проведения Кубка конфедераций в России.

Виталий Мутко: От команд мы слышали только благодарности Вице-премьер России Виталий Мутко подвел предварительные итоги Кубка конфедераций.

Джанни Инфантино: Может расширим Кубок конфедераций до 48 команд Президент ФИФА ответил на слухи о том, что российский Кубок конфедераций может стать последним в истории.

Джанни Инфантино: без видео-ассистента мы увидели бы совсем другой турнир Президент ФИФА Джанни Инфантино отметил успешное внедрение новой технологии, видео-ассистента, которое произошло на Кубке конфедераций в России.

Алексей Сорокин: Кубок конфедераций развеял опасения по поводу организаций соревнований в России Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин поделился впечатлениями от проведения Кубка конфедераций в России.

Пьерлуиджи Коллина: Судья не может все видеть, поэтому VAR – очень ценное средство, которое поможет избежать ошибки Глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина поделился впечатлениями от проведения Кубка конфедераций в России.

Джанни Инфантино: Я хочу, чтобы у нас было побольше таких проблемных турниров Президент ФИФА Джанни Инфантино ответил на все опасения, связанные с организацией Кубка конфедераций и чемпионата мира в России.

Джанни Инфантино: Мы много слышали про хулиганов и расизм в России, но у нас ни одного инцидента за турнир Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился впечатлениями от проведения Кубка конфедераций в России.

Все билеты на финал и матч за третье место Кубка конфедераций проданы Вице-премьер России и президент РФС Виталий Мутко поделился впечатлениями от проведения Кубка конфедераций в России.

Джанни Инфантино: Дискуссии по видеоповторам останутся, но мы сможем избежать крупных ошибок Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился впечатлениями от проведения Кубка конфедераций в России.

Виталий Мутко: Пора забыть о ситуации с Лебедевым и Жирковым Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко рассказал про встречу с членом исполнительного комитета РФС Игорем Лебедевым.

Михаил Гершкович: Дзюба осложняет себе дорогу в сборную Президент Ассоциации футбольных тренеров России Михаил Гершкович прокомментировал выступление сборной России на Кубке конфедераций.

«Спартак» нашел замену Ещенко, но потерял спонсора (видео) В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

Александр Бубнов: У чилийцев больше шансов на победу в Кубке конфедераций Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего финала Кубка конфедераций, в котором сыграют сборные Германии и Чили.

FIFA назвала имена арбитров на финал и матч за третье место Кубка конфедераций Финальный матч Кубка конфедераций, в котором сыграют сборные Чили и Германии, обслужит бригада судей во главе с сербом Милорадом Мажичем, сообщает официальный сайт FIFA.

Александр Гришин: Любой болельщик вам скажет: лучшими игроками были Жирков, Головин или Глушаков Главный тренер юношеской сборной России Александр Гришин прокомментировал результаты опроса ВЦИОМ о Кубке конфедераций. Напомним, по его итогам зрителям больше всего запомнилась игра голкипера сборной России Игоря Акинфеева.

Чилийцы избежали шторма. Как «Ла Роха» готовится выигрывать Кубок конфедераций Первый финалист турнира после прилета в Петербург не стал тратить время зря: после пресс-конференции команда провела открытую тренировку.

Тимур Журавель: В России не хватает игроков для сборной, а в Германии не хватает сборных для игроков Комментатор телеканала «Матч ТВ» – об уровне сборной Германии, которая сыграет 2 июля против команды Чили в финале Кубка конфедераций.