Александер Чеферин: Система видеопомощи арбитрам вызывает вопросы
Источник: ReutersКомментарии
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин заявил, что УЕФА не планирует пока широко вводить систему видеоповторов.
«Новой системе нужно больше испытаний, чтобы доказать ее пригодность и целесообразность. Мы не боимся нового, однако на настоящий момент пока планов по введению системы у нас нет. Нужно продумать сам процесс, поскольку мы позволяем темпу матча нарушаться, когда арбитр смотрит повторы каждые 10 минут», - приводит слова Чеферина Reuters.
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