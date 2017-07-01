Джанни Инфантино: Дискуссии по видеоповторам останутся, но мы сможем избежать крупных ошибок

Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился впечатлениями от проведения Кубка конфедераций в России.

– Система с видеопомощью арбитра использовалась на Кубке конфедераций успешно. Шесть решений, которые изменили ход игры, принято благодаря системе. Видеосудьи действительно исправляли ошибки, добавили турниру справедливости.

Можем ли мы обсуждать справедливость системы? Нет, конечно. Потому что мы добились справедливости: больших ошибок больше не будет, их будут исправлять. Конечно, над деталями нужно поработать. Над скоростью принятия решений, над эпизодами с разными вариантами толкования. Полемика все равно останется: потому что был пенальти или нет – решает все равно арбитр. Дискуссии останутся. Но крупных ошибок мы сможем избежать. После стольких десятилетий мы внедрили такую систему, и мы очень счастливы этом, – приводит слова Инфантино корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, турнир проходит с 17 июня в четырех городах: Казань, Сочи, Москва и Санкт-Петербург. Сборная России, победив Новую Зеландию и уступив Португалии и Мексике, заняла третье место в группе А.

Финал между Германией и Чили пройдет 2 июля на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 21:00 В этот же день в 15:00 начнется матч за третье место между Португалией и Мексикой, который пройдет в Москве. «Советский спорт» проведет текстовые трансляции.

