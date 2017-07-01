Пьерлуиджи Коллина: Судья не может все видеть, поэтому VAR – очень ценное средство, которое поможет избежать ошибки

Глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина поделился впечатлениями от проведения Кубка конфедераций в России.

– За 14 матчей в среднем совершалось 25 нарушений. Не мне говорить, высокая это цифра или нет – это не решение арбитра, сколько фолов надо свистнуть за матч. Все игры проходили в честной борьбе, арбитры контролировали ход матчей, и успокаивали игроков, когда возникала необходимость.

Нас также радуют дисциплинарные санкции: за 14 матчей арбитры показали 47 желтые и 2 красные карточки. В среднем по 3 карточки на матч. Что тоже следует рассматривать как позитив: только 2 раза игроки получали предупреждения за разговоры с арбитрами.

Если говорить о видеоарбитрах – приведу вам одну смс-ку, которую мне написал один судья: я получаю удовольствие от таких матчей и чувствую, что на меня оказывается меньше давления. Судья выходят на поле, зная, если у них недостаточно информации для правильного решения и если они допускают ошибку – это не зависит от их навыков, а все дело в том, что у них не было достаточного угла обзора. Он не может все видеть. Поэтому VAR – очень ценное средство, которое поможет избежать ошибки.

Не стоит забывать, что работа над системой не завершена. После внедрения мы использовали ее только на 74 матчах: это были игры клубного чемпионата мира, молодежного чемпионата мира и Кубка конфедераций. Это не большая цифра. Мы видим позитивные результаты и понимаем, что есть что улучшать. Арбитры получили опыт, но его можно заработать только на матче. Мы их тренировали до турнира. Поверьте: когда тренировки идут без давления, все по-другому. Реальный тест - это матч сам по себе. Там вы знаете, что у вас короткое время на анализ и правильное толкование инцидента. Давление очень высокое.

Мы очень рады полученными результатами. Подчеркну, что VAR позволяет избежать крупных ошибок. Все охватить невозможно. Мы хотим избежать таких ошибок, которые будут помнить все и через несколько лет, – приводит слова Коллины корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, турнир проходит с 17 июня в четырех городах: Казань, Сочи, Москва и Санкт-Петербург. Сборная России, победив Новую Зеландию и уступив Португалии и Мексике, заняла третье место в группе А.

Финал между Германией и Чили пройдет 2 июля на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 21:00 В этот же день в 15:00 начнется матч за третье место между Португалией и Мексикой, который пройдет в Москве. «Советский спорт» проведет текстовые трансляции.

