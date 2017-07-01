Джанни Инфантино: Если станет ясно, что были нарушения антидопинговых правил – будут санкции
Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился мнением о сообщениях СМИ по поводу допинга сборной России на ЧМ-2014.
– Все должны знать, что тесты во время или вне соревнований, не проделываются ФИФА или УЕФА. Их отрабатывает специальная лаборатория, аккредитованная ВАДА в Лозанне. Последствия будут зависеть от результатов. Если они отрицательные – тут больше нечего делать. Если будут выявлены манипуляции, где бы они ни происходили – в России или за ее пределами – это другая история, тогда будут дисциплинарные санкции. Мы ждем доклада и хорошо его знаем. Он эксперт в этой области. Если станет ясно, что были нарушения антидопинговых правил – будут санкции. Еще раз скажу, что не мы проводим допинг-тесты. Но если результат теста будет положительным, это будет невозможно скрыть, – приводит слова Инфантино корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».