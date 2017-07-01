Джанни Инфантино: Если станет ясно, что были нарушения антидопинговых правил – будут санкции

Виталий Мутко: Тесты на допинг делают зарубежные лаборатории, но все равно не верят - ведь их берут в России. Видимо, воздух у нас такой

Вице-премьер России и президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о сообщениях СМИ по поводу допинга сборной России на ЧМ-2014.