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Алексей Сорокин: Кубок конфедераций развеял опасения по поводу организаций соревнований в России

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин поделился впечатлениями от проведения Кубка конфедераций в России.

– Турнир позволил нам посмотреть красивый футбол, развеял опасения по поводу организации крупных соревнований в России. В то же время он задал новые стандарты – не только на поле, но и вне стадиона. Мы предложили качественно новые сервисы для зрителей – бесплатный проезд среди городов. Появилось название у них «плюшки» – этимология непонятна, но это факт, – приводит слова Сорокина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, турнир проходит с 17 июня в четырех городах: Казань, Сочи, Москва и Санкт-Петербург. Сборная России, победив Новую Зеландию и уступив Португалии и Мексике, заняла третье место в группе А.

Финал между Германией и Чили пройдет 2 июля на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 21:00 В этот же день в 15:00 начнется матч за третье место между Португалией и Мексикой, который пройдет в Москве. «Советский спорт» проведет текстовые трансляции.

Голосование: Кто выиграет финальный матч Кубка конфедераций-2017?

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