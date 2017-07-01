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Юрий Семин: Выкуп Кверквелии - отличная новость

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал подписание клубом защитника Соломона Кверквелии и поделился мнением про поражение от «Риеки» в контрольном матче.

«Риека» – хорошая, достойная команда. Сама игра была равной: первый тайм, на мой взгляд, был проведен нами не лучшим образом, ребята выглядели физически уставшими. Второй тайм провели достойно. Впервые отыграли по 90 минут, что очень важно. Были хорошие моменты, были и не очень. Самое главное, что никто не оказался травмирован.

Я доволен тем, как работала команда. Жаль, что есть травмированные ребята: Игнатьев, Ротенберг, Коломейцев… Мы посмотрели в деле Лысова, молодого игрока, которому предстоит еще много работы. Хорошо проявил себя Антон Миранчук. Матчи с такими соперниками очень полезны для нас.

Переход Кверквелии? Это положительная новость для нас, особенно если учитывать наличие травмированных Чорлуки и Денисова», - цитирует Семина официальный сайт «Локо».

Матч

Локомотив - Риека - 0:1 (0:1)

Голы

Жупарич 30 (0:1).

Состав

Локомотив: Медведев, Пейчинович, Маргасов, Денисов И., Фарфан, Фернандеш, Миранчук А. (Галаджан, 77), Баринов, Касаев (Корян, 71), Ари, Лысов

Предупреждения:

Пейчинович, 39 - Мишич, 21

Место и дата

30 июня 19:00, Спортплатц, Текстовая трансляция

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