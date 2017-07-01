Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Плишкова- : -Возняцки
Футбол  Спартак- : -Вождовац
Футбол  ЦСКА- : -Партизан
Футбол  США- : -Гана
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Семья погибшего в ДТП человека подала в суд на Винус Уильямс

Источник:  Лента.РуКомментарии

Семья мужчины, погибшего в произошедшей по вине Винус Уильямс автомобильной катастрофе, подала на теннисистку в суд. 

Полиция Флориды продолжает расследование инцидента. Адвокат теннисистки настаивает на невиновности своей клиентки. По его словам, Уильямс не нарушала правила дорожного движения, сообщает «Лента.ру».

Напомним, ДТП произошло 9 июня. По свидетельствам очевидцев, Уильямс за рулем внедорожника Toyota Sequoia выехала на перекресток на красный сигнал светофора. В ее машину врезался Hyundai Accent, которым управляла Линда Барсон. Пассажир — ее 78-летний муж Джером Барсон спустя две недели скончался в больнице от полученных травм.

Железо в мясо. Самые дикие аварии звезд спорта


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Адвокат Уильямс: ДТП с участием Винус – это несчастный случайАдвокат американской теннисистки Винус Уильямс Малькольм Каннингем считает, что его клиентка не виновата в ДТП, в котором погиб человек. Он считает, что произошел несчастный случай.Кербер проиграла Конте на турнире в ИстбурнеБританская теннисистка Йоханна Конта пробилась в полуфинал турнира в английском Истбурне, призовой фонд которого превышает 750 тысяч долларов.Винус Уильямс стала виновником ДТП со смертельным исходомИзвестная американская теннисистка, семикратная победительница турниров «Большого шлема» Винус Уильямс стала виновником дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом, сообщает TMZ Sport.Кузнецова проиграла Каролине Плишковой в четвертьфинале турнира в ИстбурнеРоссиянка Светлана Кузнецова не смогла выйти в полуфинал на теннисном травяном турнире в английском Истбурне, призовой фонд которого превышает 750 тысяч долларов.Павлюченкова уступила Уотсон в третьем круге турнира в ИстбурнеРоссийская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла британке Хизер Уотсон в третьем круге турнира в Истбурне.Кузнецова нанесла поражение Младенович в третьем круге турнира в ИстбурнеРоссийская теннисистка Светлана Кузнецова вышла в четвертьфинал турнира в Истбурне, одолев представительницу Франции Кристину Младенович.Возняцки обыграла Веснину и вышла в 1/4 финала турнира в ИстбурнеМатч 1/8 финала турнира WTA в Истбурне (Великобритания) между датчанкой Каролин Возняцки и россиянкой Еленой Весниной завершился победой датской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:1. 6:2 в пользу Возняцки.Шарапова получит wild card на турнир в ТоронтоРоссийская теннисистка Мария Шарапова получит специальное приглашение (wild card) в основную сетку турнира в Торонто, который пройдет с 5 по 13 августа, сообщает пресс-служба соревнований.Монова и Кудрявцева вышли во второй круг квалификации УимблдонаРоссийские теннисистки Полина Монова и Алла Кудрявцева вышли во второй раунд квалификации Уимблдонского турнира, который проходит в пригороде Лондона.Веснина сыграет с Возняцки в третьем круге турнира в ИстбурнеДатчанка Каролин Возняцки обыграла японку Наоми Осаку во втором круге турнира в Истбурне.Веснина пробилась в третий круг на турнире в ИстбурнеРоссийская теннисистка Елена Веснина вышла в третий круг турнира в Истбурне.Кузнецова обыграла Бартель на турнире в ИстбурнеРоссийская теннисистка Светлана Кузнецова в рамках второго круга турнира в Истбурне одолела представительницу Германии Мону Бартель.Потапова и Куличкова вышли во второй круг квалификации УимблдонаРоссийская теннисистка Анастасия Потапова одержала победу в первом круге квалификации Уимблдонского турнира, который проходит в пригороде Лондона.Возняцки снялась обнаженной вслед за Сереной УильямсДатская теннисистка Каролин Возняцкий снялась обнаженной для журнала. Ранее то же самое сделала Серена Уильямс.Серена Уильямс снялась обнаженной для журнала на седьмом месяце беременности (фото)Знаменитая американская теннисистка Серена Уильямс снялась обнаженной для обложки журнала Vanity Fair. На этом снимке спортсменка позирует обнаженной на седьмом месяце беременности.Павлюченкова вышла в третий круг турнира в ИстбурнеРоссиянка Анастасия Павлюченкова пробилась в третий круг на теннисном турнире в английском Истбурне, призовой фонд которого составляет более 750 тысяч долларов.Халеп лидирует в чемпионской гонке WTA, Свитолина поднялась на вторую строчкуУкраинка Элина Свитолина поднялась на вторую строчку чемпионской гонки WTA.Латвийский прорыв. Вслед за Остапенко – Севастова!Латвийский прорыв. Вслед за Остапенко – Севастова!В мировом женском теннисе, похоже, сменились тренды.Севастова победила Гергес и выиграла второй титул в карьере19-я ракетка мира Анастасия Севастова завоевала титул на турнире WTA Mallorca Open в Мальорке (Испания).Квитова стала победительницей турнира в Бирмингеме, обыграв БартиЧешская теннисистка Петра Квитова обыграла австралийку Эшли Барти в финале турнира в Бирмингеме.
Хоккей
Барри Троц: Орлов превратился в очень хорошего игрока, за это он получает деньги
Футбол
Паредес проходит медосмотр для «Зенита»
Хоккей
Патрик Кейн: Мне было грустно видеть, как Панарин покидает «Чикаго»
Футбол
Ивелин Попов: «Спартак» в сезоне-2016/17 был близок к идеальному
все новости
Винус Уильямс
Винус Уильямсвсе новости
WTA Tour
WTA Tour