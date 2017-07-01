Семья погибшего в ДТП человека подала в суд на Винус Уильямс
Источник: Лента.РуКомментарии
Семья мужчины, погибшего в произошедшей по вине Винус Уильямс автомобильной катастрофе, подала на теннисистку в суд.
Полиция Флориды продолжает расследование инцидента. Адвокат теннисистки настаивает на невиновности своей клиентки. По его словам, Уильямс не нарушала правила дорожного движения, сообщает «Лента.ру».
Напомним, ДТП произошло 9 июня. По свидетельствам очевидцев, Уильямс за рулем внедорожника Toyota Sequoia выехала на перекресток на красный сигнал светофора. В ее машину врезался Hyundai Accent, которым управляла Линда Барсон. Пассажир — ее 78-летний муж Джером Барсон спустя две недели скончался в больнице от полученных травм.
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