Ари: Из поражения от «Риеки» нужно вынести позитив
Нападающий «Локомотива» Ари прокомменировал поражение в контрольном матче от хорватской «Риеки» со счетом 0-1.
«Этот матч был очень трудным. Мы встречались с сильной командой, которая имеет высокую готовность. Считаю, что отработали с ребятами в этом матче профессионально, да и в целом на сборе. Я думаю, что из этого матча можно вынести только позитив. Да, мы проиграли, проиграли заслуженно, но опыт этого спарринга лично у меня оставил хорошие эмоции.
В матче Суперкубка со «Спартаком» будет тяжело, потому что это чемпион, дерби, да просто сильная команда. Мы играем дома – если у вас такие условия, то вы должны готовиться на максимуме и стараться обыграть соперника. Я вспомнил о «Спартаке» не просто так. Осталось две недели. Я призываю всех наших болельщиков поддержать нас в матче за Суперкубок», — приводит слова Ари официальный сайт «Локомотива».
Напомним, матч за Суперкубок России состоится 14 июля на стадионе в Черкизово.
Матч
Голы
Жупарич 30 (0:1).
Состав
Локомотив: Медведев, Пейчинович, Маргасов, Денисов И., Фарфан, Фернандеш, Миранчук А. (Галаджан, 77), Баринов, Касаев (Корян, 71), Ари, Лысов
Предупреждения:
Пейчинович, 39 - Мишич, 21
Место и дата
30 июня 19:00, Спортплатц, Текстовая трансляция