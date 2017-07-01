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Валерий Карпин: Приглашаю Будогосского на эфир

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин отреагировал на слова главы департамента судейства и инспектирования РФС Андрея Будогосского, что он понимает работу арбитров на «уровне продолговатого мозга».

«Судя по всему, у меня большие проблемы с Будогосским. Как раз потому, что он не приходит на эфиры. Ради бога, мы его приглашаем, чтобы он пришел и изложил свои мысли, свой уровень понимания, все видения и желания. Пусть изложит это и покажет свой ум. Это будет интересно», - заявил Карпин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что ранее Будогосский резко высказался против введения системы видеоповторов.

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