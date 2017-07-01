Джанни Инфантино: Поздравляю Роналду с рождением детей и Месси - со свадьбой
Президент ФИФА Джанни Инфантино поздравил форварда сборной Португалии Криштиану Роналду и форварда Аргентины Лео Месси со знаменательными событиями в их личной жизни.
– Еще хотел сказать о знаменательных событиях, напрямую не связанных с футболом. Поздравляю Криштиану Роналду с рождением близнецов и Лионеля Месси со свадьбой , – приводит слова Инфантино корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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