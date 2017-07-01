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Александр Бубнов: Манчини попал в совершенно иную среду, ему потребуется время

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от работы Роберто Манчини в «Зените».

- О перспективах Манчини сейчас говорить проблематично, потому что тренер попал в совершенно иную среду. Прежде ему доводилось работать в клубах, которые играли в чемпионатах с кардинально отличной спецификой. Потребуется время, во-первых, на адаптацию в российском чемпионате, во-вторых, в клубе идет глобальная перестройка, в-третьих, здесь существует лимит на легионеров, а с российскими игроками итальянцу только предстоит знакомиться.

В-четвертых, команда начала сборы не в полном составе, в ее рядах уже по ходу сезона могут появиться новые статусные игроки, что дополнительно осложнит процесс построения игры, который при этом требуется завершить в кратчайшие сроки.

Что касается игровой философии — она у него, как у бывшего нападающего, атакующая. Но как быстро удастся привыкнуть к новым реалиям самому и обучить других — вопрос на ближайшие месяцы открытый.

Думаю, что петербуржцам будет непросто конкурировать со «Спартаком». У красно-белых есть важное преимущество: отсутствие глобальных перемен. Каррера не только познакомился с командой, но и привел ее к золоту, обрел отличный контакт с игроками. За итальянским противостоянием тренеров будут с интересом наблюдать не только в России, но и в Европе, - рассказал Бубнов на своем официальном сайте.

Напомним, на посту главного тренера «Зенита» Роберто Манчини сменил румынского специалиста Мирчу Луческу. 


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