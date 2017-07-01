Джанни Инфантино: Я хочу, чтобы у нас было побольше таких проблемных турниров

Президент ФИФА Джанни Инфантино ответил на все опасения, связанные с организацией Кубка конфедераций и чемпионата мира в России.

- Много говорили о том, что в России будет много проблем, сюда никто не приедет, команды не захотят участвовать… Мы слышали о насилии на трибунах, о драках… Ничего подобного не было. Наоборот, мы увидели великолепный турнир с потрясающей организацией. Здесь было много того, чего не было на других турнирах. Если так выглядит проблемный турнир, то я хочу побольше таких проблемных турниров.

Кроме того Инфантино отдельно поздравил Криштиану Роналду и Лионеля Месси с важными событиями в их жизни.

- Также я хочу поздравить всех с двумя замечательными событиями – рождением близнецов у Криштиану Роналду и свадьбой Лионеля Месси.