Сейду Думбия: Рад, что перешел в «Спортинг»
Источник: ФК «Спортинг»Комментарии
Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия, перешедший из «Ромы» в лиссабонский «Спортинг», поделился первыми впечатлениями от новой команды.
«Перейти в большой клуб всегда приятно. Мне тут уже нравится. Я прилетел пару дней назад и был тепло принят руководством. Однако мне нужно работать этим летом очень усердно, чтобы попасть в состав.
Я помню атмосферу стадиона «Спортинга» еще по играм за ЦСКА, теперь почувствую поддержку в свою сторону», - приводит слова Думбия официальный сайт «Спортинга».
В минувшем сезоне игрок, который ранее выступал за московский ЦСКА, защищал цвета «Базеля». Думбия сыграл 25 матчей в чемпионате Швейцарии и забил 20 мячей.
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