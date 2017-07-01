Джанни Инфантино: Может расширим Кубок конфедераций до 48 команд

Президент ФИФА ответил на слухи о том, что российский Кубок конфедераций может стать последним в истории.

- Будущее Кубка конфедераций – это финал, который пройдет завтра. Что будет дальше – посмотрим. После турнира, как обычно, мы проанализируем его итоги. Как вы помните, по итогам последнего чемпионата мира было принято решение даже увеличить число участников. Кто знает, может мы увеличим число участников и Кубка конфедераций до 48-ми команд. А может и нет…