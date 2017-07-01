Аделина Сотникова: Не буду обсуждать продолжение карьеры
Олимпийская чемпионка Игр 2014 года в Сочи в одиночном женском фигурном катании россиянка Аделина Сотникова поблагодарила болельщиков за поддержку.
«Спасибо, мои дорогие и любимые поклонники-болельщики. Я самая счастливая от того, что у меня в жизни есть своя Армия! Я не хочу много говорить что-то про спорт, я вообще не хочу говорить об этом. Лучше делать, а не говорить… Да, у меня достаточно тяжелая травма, после которой я пытаюсь восстановиться, но это не значит, что я сдамся.
Больше всего нравится, когда я натыкаюсь на записи людей про то, что все подделано и эта травма — очередной обман… Я своим здоровьем шутить не собираюсь. Я будущая мать, жена, хочу быть для своей будущей семьи здоровой, энергичной, веселой. Вот поэтому прошу относиться не только ко мне, но и к любому профессиональному спортсмену с уважением. И пожелаем всем нам здоровья. Я знаю, что говорить можно сколько угодно. Нужно показывать это делом. Вот поэтому я ни слова больше не скажу про свои болячки, собираюсь ли я кататься дальше, где я буду участвовать. Вы все сами это увидите», — написала Сотникова на своей странице в инстаграме.
Вот и стучит ко мне в окно мой 2️⃣1️⃣ год! Я вот так задумываюсь и понимаю,что время не летит,а мчится куда-то непонятно! Недавно была совсем ребёнком,а уже 3 десяток пошёл! 🤷🏽♀️ Хочу сказать одно! МАМ,ПАП!Спасибо за жизнь!спасибо,что терпите все! Спасибо,что в любую секунду вы рядом!спасибо,что вы есть у меня такие родные и бесконечно любимые! Спасибо,что воспитали во мне такого человек,кем я являюсь! И надеюсь это достойный,воспитанный,правильный человек! Моим друзьям,знакомым,поклонникам виднее со стороны какая я в свои 21) Спасибо тем,кто сейчас со мной! Спасибо тем,кого рядом больше нет... Это обидно,что теряешь своих близких людей,когда они реально часть твоего сердца 💕 какие-то недопонимания,какие-то мысли 💭 разрушают все вокруг... но я безумно любила и буду любить до конца! 👁 У меня безумное количество друзей,НО, из этого количества единицы настоящие и преданные! Которые любят за то,что я вот такая ненормальная,сумасшедшая,со своими тараканами в голове,вы прекрасно знаете,что я для вас открыта при любой ситуации 🤗💕 где бы я не находилась🙂 Спасибо Вам! Мои дорогие и любимые поклонники-болельщики ! Я самая счастливая от того,что у меня в жизни есть своя Армия! Я не хочу много говорить что-то про спорт, я вообще не хочу говорить об этом! Лучше делать,а не говорить... Да,у меня достаточно тяжёлая травма,после которой я пытаюсь восстановиться,но это не значит,что я сдамся.Больше всего нравится,когда я натыкаюсь на записи людей,про то,что все подделано и это травма очередной обман... Я своим здоровьем шутить не собираюсь! Я будущая мать,жена,хочу быть для своей будущей семьи здоровой,энергичной,веселой!👻 Вот поэтому прошу относиться не только ко мне,но и к любому профессиональному спортсмену с уважением! И пожелаем всем нам здоровья!🙏🏼 Я знаю,что говорить можно сколько угодно! Нужно показывать это делом! Вот поэтому я ни слова больше не скажу про свои болячки,собираюсь ли я кататься дальше,где я буду учавствовать.Вы все сами это увидите! #сднемрожденияменя #21этонешутки #sotka21 #спасибовсем #всехлюблю