Виталий Мутко: От команд мы слышали только благодарности

Вице-премьер России Виталий Мутко подвел предварительные итоги Кубка конфедераций.

- В этом турнире уже есть победитель - это фанаты. Миллионы человек смотрели матч по телевизору, шестьсот тысяч видели все это вживую – на стадионе. Все игры были зрелищными. Украшением турнира была атмосфера на стадионах – во всех городах. Настроение болельщиков было заразным – оно передавалось футболистам.

- Мы сделали все возможное, чтобы провести турнир на высочайшем уровне. Все команды были довольны организацией – мы слышали только хорошие отзывы и благодарности.

- Очень многое было сделано для болельщиков. Мы обеспечили бесплатный проезд для фанатов между городами, в которых проходили матчи Кубка конфедераций. Болельщики бесплатно передвигались внутри городов. Впервые на стадионах был доступен бесплатный интернет для болельщиков – сотни тысяч передавали селфи прямо с трибун.