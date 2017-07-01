Пьерлуиджи Коллина: В матче Германия – Камерун был отличный пример правильной работы системы видеосудей

Глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина поделился впечатлениями от проведения Кубка конфедераций в России.

– Когда мы говорим про судейские инциденты, про видеопомощника – мы всегда помним ошибки. В матче сборной Камеруна был отличный пример, когда система правильно сработала. Хотя в игре португальцев случился более спорный пример. Все равно остаются эпизоды, когда важно восприятие арбитра. К тому же одно дело – замедленная запись, другое – живой просмотр.

ФИФА дала нам возможность проверять систему, независимый орган – Университет Левена – контролирует работу, оценивает ее. Университет должен по итогам вынести оценку, свое заключение о работе системы, – приводит слова Коллины корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, турнир проходит с 17 июня в четырех городах: Казань, Сочи, Москва и Санкт-Петербург. Сборная России, победив Новую Зеландию и уступив Португалии и Мексике, заняла третье место в группе А.

Финал между Германией и Чили пройдет 2 июля на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 21:00 В этот же день в 15:00 начнется матч за третье место между Португалией и Мексикой, который пройдет в Москве. «Советский спорт» проведет текстовые трансляции.