Пьерлуиджи Коллина: Больше не будет ошибок судей, которые будут помнить годами

Глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина оценил работу видео-ассистента на Кубке конфедераций в России.

- По поводу видео-ассистентов – после одной из игр арбитр написал мне следующее: «Я наслаждаюсь игрой – на меня оказывается меньше давления». Видео-повторы – это отличный инструмент, который помогает арбитрам принимать правильные решения. Раньше мы обвиняли их в том, что они не разглядели то, что было видно болельщикам лишь на повторе с одной из сорока камер. Нельзя в этом обвинять человека. Конечно, можно сделать технологию лучше. Было бы странно, если бы после такого небольшого количества матчей все заработало на лучшем уровне. Мы, конечно, тренировали арбитров перед турниром, но одно дело работать с видео-ассистентом на тренировке и совсем другое – во время матча, когда трибуны переполнены, а за спиной стоят команды, ожидающие решения. Здесь давление уже перемещается с арбитра на видео-ассистента. Это не панацея. Мы не хотим, чтобы все решения принимались по результатам видео-повторов. Мы просто хотим, чтобы на турнирах не было тех ошибок, которые потом все помнят годами. Их не будет.