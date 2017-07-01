Джанни Инфантино: Допинг у россиян на ЧМ-2014? Их проверяли европейские врачи, результат - отрицательный

Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился мнением о сообщениях СМИ по поводу допинга сборной России на ЧМ-2014.

– Если говорить до допинге, какие-то расследования уже идут. ФИФА, органы ФИФА, дисциплинарные органы работают вместе с ВАДА. Но президент ФИФА не отвечает за расследование, не принимает в нем участие – это делают независимые органы.

Когда говорят о допинг-пробах сборной России на ЧМ-2014, на лицо спекуляции. А есть реальные факты. Факты вот в чем: все российские игроки и другие, кто играл в ЧМ-2014, были проверены на допинг ФИФА и лабораториями ВАДА. Пробы были взяты врачами, отправлены в Лозанну по всем 23 игрокам. В Кубке конфедераций тоже. Проверены были европейскими, а не российскими врачами. Все пробы дали отрицательный результат. Поэтому никаких санкций не будет – и не может быть, как нет и положительных проб. Мы читаем разные доклады, собираем информацию. И если будут нарушения антидопинговых правил, мы будем принимать меры. Мы всегда так делали – и по отношению к Россию, и к другим странам, – приводит слова Инфантино корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, турнир проходит с 17 июня в четырех городах: Казань, Сочи, Москва и Санкт-Петербург. Сборная России, победив Новую Зеландию и уступив Португалии и Мексике, заняла третье место в группе А.

Финал между Германией и Чили пройдет 2 июля на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 21:00 В этот же день в 15:00 начнется матч за третье место между Португалией и Мексикой, который пройдет в Москве. «Советский спорт» проведет текстовые трансляции.