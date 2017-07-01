«Томь» погасила задолженности перед игроками

Спортивный директор «Томи» Игорь Кудряшов утверждает, что клуб полностью рассчитался с игроками за прошедший сезон.

- В пятницу произведены расчеты с футболистами по долгам за 2016 и 2017 годы. Теперь надеемся получить от игроков документы, что они больше не имеют претензий к клубу, и в понедельник–вторник откроем трансферное окно.

Новички? Ведем переговоры с людьми, которых уже ждем на контракты, - рассказал Кудряшов.

Напомним, по и итогам сезона-2016/17 «Томь» не смогла сохранить место в премьер-лиге. Предстоящий сезон команда проведет в ФНЛ.

