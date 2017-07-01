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Жерар Деулофеу: Раньше у меня не было возможности проявить себя в «Барселоне»

Источник:  MarcaКомментарии

Нападающий сборной Испании Жерар Деулофеу прокомментировал свое возвращение в «Барселону». Напомним, каталонский клуб выкупил футболиста у «Эвертона».

«То, что я вновь в «Барселоне» - отличная новость. Это мой родной дом и мне нравится тут. Раньше мне не удалось себя проявить, в следующем сезоне буду играть много. У меня много амбиций», - цитирует Деулофеу Marca.

Напомним, права на 23-летнего футболиста принадлежали «Эвертону», который выкупил его у сине-гранатовых в 2015 году. При этом у испанского гранда было право первоочередного выкупа.

Добавим, что вторую часть минувшего сезона Деулофеу провел в «Милане». Хавбек заявлял СМИ, что хочет остаться в серии А. Его инициативу поддерживал и наставник «россонери» Винченцо Монтелла, который отметил, что решающее слово будет за «Барселоной».

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