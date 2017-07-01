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Джанни Инфантино: Не вижу никаких преград для использования видеоповторов на ЧМ-2018

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился впечатлениями от введения видеоповторов в матчах Кубка конфедераций.

– Вы много говорили о VAR. Уверены, что система будет задействована на ЧМ-2018? Что может помешать?
– Ничего. Я не вижу никаких преград. Люди хотят, чтобы судьи получил помощь. У них очень тяжелая работа. Коллина сказал о смс-ке судьи, который написал, что чувствует меньше давления. Игра только выиграет, если мы снимем с судей немножко давления. Нужно, конечно, улучшать кое-что: связь, коммуникация. Нужно научиться справляться с системой. Может, пройдут секунды и минуты, пока появится запись со спорным моментом. Но если конечное решение будет правильным – это пойдет в плюс.

Нужно улучшить систему связи. Был ли фол в штрафной площади или нет, то же самое касается офсайдов, был ли толчок в штрафной намеренным – в реальной игре можно ошибиться, а видеоарбитры помогают. Все решения связаны с судьей, и ему видно на поле, каким образом контакт повлияет. Я иногда слышу слова комментаторов: был толчок, надо ставить пенальти. Но это не обязательно. Нам надо передавать эту информацию, описывать произошедшее. Мы улучшаем свою работу. В следующем году систему будут проверять в Германии, Италии и Португалии. Заглядывая в будущее, думаю, это станет частью современного футбола. VAR – будущее нашего футбола, – приводит слова Инфантино корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Калининград, Саранск, Волгоград, Ростов, Сочи, Самара, Казань, Екатеринбург, Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Москва. Участие в турнире гарантировали Россия, Иран и Бразилия.

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