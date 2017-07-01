Сотрудники ГИБДД смогут приобрести билеты на матчи «Динамо» со скидкой
Источник: ФК «Динамо» (Москва)Комментарии
Московское «Динамо» предоставит скидку сотрудникам правоохранительных органов на абонементы в честь дня ГАИ (ГИБДД).
3 июля сотрудники смогут приобрести абонементы с десятипроцентной скидкой, сообщается на официальном сайте клуба.
Напомним, «Динамо» в минувшем сезоне заняло первое место в ФНЛ и вернулось в премьер-лигу после годичного отсутствия.
Бело-голубые начнут сезон-2017/18 18 июля матчем со «Спартаком» на «Открытие Арене».
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