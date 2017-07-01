Виталий Мутко: Готовы работать с системой видеоповторов на стадионах Кубка конфедераций и с стадионе «Краснодара»

Вице-премьер России и президент РФС Виталий Мутко поделился впечатлениями от проведения Кубка конфедераций в России.

– И FanID, и видеоповторы – актуальная тема для России. Насколько реально увидеть в ближайшее время обе системы в чемпионате России?

– Право продавать билеты и пропускать на спортивные события по FanID у федераций уже есть, но РФС будет рассматривать этот вопрос позже. Обращение в ФИФА по поводу проведения у нас эксперимента с видеосистемой мы передали, готовы работать с ней на четырех стадионах Кубка конфедераций плюс стадионе «Краснодара» со следующего сезона. Если вдруг такого разрешения не будет, вернемся к вопросу после чемпионата мира, – приводит слова Мутко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, турнир проходит с 17 июня в четырех городах: Казань, Сочи, Москва и Санкт-Петербург. Сборная России, победив Новую Зеландию и уступив Португалии и Мексике, заняла третье место в группе А.

Финал между Германией и Чили пройдет 2 июля на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 21:00 В этот же день в 15:00 начнется матч за третье место между Португалией и Мексикой, который пройдет в Москве. «Советский спорт» проведет текстовые трансляции.