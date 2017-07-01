Минское «Динамо» согласовало контракт с нападающим Буйницким
Источник: ХК «Динамо» (Минск)Комментарии
Минское «Динамо» достигло договоренности о подписании контракта с нападающим Дмитрием Буйницким, сообщается на официальном сайте клуба.
Двустороннее соглашение рассчитано на один сезон.
20-летний хоккеист впервые попал в динамовскую систему в сезоне-2013/14, когда был приглашен в бобруйский «Динамо-Шинник». В сезоне-2014/15 он дебютировал в КХЛ в составе минского «Динамо». Всего за «зубров» нападающий провел 26 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.
В минувшем сезоне Буйницкий отправился в юниорскую лигу Квебека, в клуб «Quebec Remparts». Там в 53 матчах он набрал 30 (9+21) очков.
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