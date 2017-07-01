Пепе Имаз: Я работаю с Джоковичем 4,5 года и никак не связан с падением его результатов

Наставник экс-первой ракетки мира Новака Джоковича Пепе Имаз рассказал о своем сотрудничестве с сербским теннисистом.

- Я хотел совместить свою философию с познаниями в теннисе, и это помогло мне. Я работал с Фернандо Вердаско и Флавией Пеннеттой, а потом помогал Марко Джоковичу (младшему брату Новака - прим. ред.), когда у него был трудный период в жизни. Семья Марко была очень благодарна мне, и Новак заинтересовался моими методами.

Мы знакомы уже четыре с половиной года. Что касается критики в мой адрес, я никак не связан с падением его результатов. Он не останавливался, не оглядывался назад в течение многих лет и отчаянно стремился к победе на «Ролан Гаррос». А когда, наконец, достиг ее, должен был отдохнуть, взять паузу, но он не сделал этого. Новак не был свежим в начале этого года, но он первый, кто хочет вновь заиграть на самом высоком уровне, - заявил Имаз.

Напомним, Пепе Имаз позиционирует себя как «духовного гуру» и мастера медитации.

Новак Джокович за карьеру выиграл 12 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. За последний год он опустился с первой на четвертую строчку мирового рейтинга.

