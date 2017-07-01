Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Плишкова- : -Возняцки
Футбол  Спартак- : -Вождовац
Футбол  ЦСКА- : -Партизан
Футбол  США- : -Гана
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Пепе Имаз: Я работаю с Джоковичем 4,5 года и никак не связан с падением его результатов

Источник:  Tennis WorldКомментарии

Наставник экс-первой ракетки мира Новака Джоковича Пепе Имаз рассказал о своем сотрудничестве с сербским теннисистом. 

- Я хотел совместить свою философию с познаниями в теннисе, и это помогло мне. Я работал с Фернандо Вердаско и Флавией Пеннеттой, а потом помогал Марко Джоковичу (младшему брату Новака - прим. ред.), когда у него был трудный период в жизни. Семья Марко была очень благодарна мне, и Новак заинтересовался моими методами.

Мы знакомы уже четыре с половиной года. Что касается критики в мой адрес, я никак не связан с падением его результатов. Он не останавливался, не оглядывался назад в течение многих лет и отчаянно стремился к победе на «Ролан Гаррос». А когда, наконец, достиг ее, должен был отдохнуть, взять паузу, но он не сделал этого. Новак не был свежим в начале этого года, но он первый, кто хочет вновь заиграть на самом высоком уровне, - заявил Имаз.

Напомним, Пепе Имаз позиционирует себя как «духовного гуру» и мастера медитации.

Новак Джокович за карьеру выиграл 12 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. За последний год он опустился с первой на четвертую строчку мирового рейтинга.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Медведев уступил Джоковичу в полуфинале турнира в ИстбурнеРоссийский теннисист Даниил Медведев уступил сербу Новаку Джоковичу в полуфинале турнира в Истбурне со счетом 6:4, 6:4.Рублев вышел в основную сетку УимблдонаРоссийский теннисист Андрей Рублев смог пробиться в основную сетку Уимблдонского турнира, который проходит в Лондоне.Габашвили не смог выйти в основную сетку УимблдонаРоссийский теннисист Теймураз Габашвили не сумел пробиться в основную сетку Уимблдонского турнира, который проходит в Лондоне.Медведев вышел в полуфинал турнира в Истбурне, обыграв ДжонсонаРоссийский теннисист Даниил Медведев взял верх над американцем Стивом Джонсоном в четвертьфинале турнира в Истбурне.Рублев и Габашвили вышли в финал квалификации УимблдонаРоссийские теннисисты Андрей Рублев и Теймураз Габашвили пробились в финальный раунд квалификации Уимблдонского турнира, который проходит в пригороде Лондона.Кравчук покинул квалификацию Уимблдона, уступив ДжарриРоссийский теннисист Константин Кравчук проиграл Николасу Джарри из Чили в квалификационном турнире Уимблдона.Медведев обыграл Куэрри на старте турнира в ИстбурнеРоссиянин Даниил Медведев обыграл американца Сэма Куэрри в первом круге турнира в Истбурне.Джокович готов помочь Борису Беккеру, которого объявили банкротомЭкс-первая ракетка мира Новак Джокович выразил готовность оказать любую помощь своему бывшему тренеру Борису Беккеру, на прошлой неделе объявленному банкротом.Новак Джокович: На Уимблдоне Агасси останется моим тренеромСербский теннисист Новак Джокович сообщил, что легендарный в прошлом американский теннисист Андре Агасси продолжит работать с ним и во время уимблдонского турнира.Габашвили выиграл в первом круге квалификации УимблдонаРоссийский теннисист Теймураз Габашвили вышел во второй круг квалификации теннисного турнира серии Большого шлема – Уимблдона.Рублев и Кравчук вышли во второй раунд квалификации УимблдонаРоссияне Андрей Рублев и Константин Кравчук преодолели барьер первого раунда в квалификации на Уимблдонском теннисном турнире, который проходит в пригороде Лондона.Борис Беккер после банкротства может развестись с женойНа прошлой неделе знаменитый немецкий теннисист Борис Беккер был объявлен банкротом. Теперь его может ждать и расторжение брака.Лопес стал победителем турнира в Лондоне, обыграв ЧиличаИспанский теннисист Фелисиано Лопес взял верх над хорватом Марином Чиличем в финале турнира ATP в Лондоне.Федерер обыграл Зверева в финале турнира в Галле и завоевал 92-й титул в карьереФедерер обыграл Зверева в финале турнира в Галле и завоевал 92-й титул в карьереФинальный матч турнира АТР в Галле (Германия) швейцарцем Роджером Федерером и немцем Александром Звереввым завершился уверенной победой швейцарского теннисиста - 6:1, 6:3.Чилич и Лопес сыграют в финале турнира в ЛондонеИспанец Фелисиано Лопес вышел в финал теннисного турнира в Лондоне, призовой фонд которого превышает 1,8 миллиона евро.Россия проиграла Мексике, Португалия разгромила Новую Зеландию, Хачанов уступил Федереру, поул Хэмилтона. Главные новости дня«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей сегодняшнего дня.Кузнецов вышел во второй круг квалификации турнира в ИстборнеРоссиянин Андрей Кузнецов вышел во второй круг квалификации теннисного турнира в английском Истборне, призовой фонд которого превышает 630 тысяч евро.Александр Зверев стал соперником Федерера по финалу турнира в ГаллеПредставитель Германии Александр Зверев вышел в финал теннисного турнира в немецком Галле, призовой фонд которого превышает 1,8 миллиона евро.Хачанов уступил Федереру в полуфинале турнира в ГаллеМатч 1/2 финала турнира АТР в Галле (Германия) между россиянином Кареном Хачановым и швейцарцем Роджером Федерером завершился победой швейцарского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:4, 7:6 (5) в пользу Федерера.Панарин обменян в «Коламбус», трансфер Дриусси в «Зенит» может сорваться, Хачанов обыграл Рублева. Главные новости дня«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей сегодняшнего дня.
Футбол
Александр Бубнов: Манчини попал в совершенно иную среду, ему потребуется время
Футбол
Джанни Инфантино: Мы много слышали про хулиганов и расизм в России, но у нас ни одного инцидента за турнир
Футбол
Все билеты на финал и матч за третье место Кубка конфедераций проданы
Теннис
Семья погибшего в ДТП человека подала в суд на Винус Уильямс
все новости
Новак Джокович
Новак Джоковичвсе новости
ATP Tour
ATP Tour