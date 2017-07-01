Хуан Антонио Пицци: Нам понравилось состояние поля в Петербурге

Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци поделился ожиданиями от финала Кубка конфедераций против Германии.

– Мы очень рады выходу в финал. Мы проделали огромную работу, чтобы пройти этот путь. Мы выполнили поставленную задачу – оказаться в финале – и сейчас хотели бы хорошо выступить против соперника, который играет на очень высоком уровне, и постараться победить.

– Вы немного прогулялись по полю. Что думаете о его состоянии?

– Нам понравилось. Только чтобы сохранить поле, нам не предоставили возможности потренироваться здесь. А так стадион прекрасен, новый. Будем надеяться, что мы сможем показать красивый футбол, и люди смогут им насладиться, – приводит слова Пицци корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, финал между Германией и Чили пройдет 2 июля на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 21:00, церемония закрытия турнира - в 19:15. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.