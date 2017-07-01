Александр Блинов: «Амуру»легче провести одно восьмиматчевое турне, чем четыре выезда по две игры

Бывший главный тренер «Амура» Александр Блинов прокомментировал информацию, что хабаровский клуб может начать предстоящий регулярный чемпионат КХЛ с серии из восьми гостевых встреч.

- Конечно, это очень тяжелый график, и клуб сталкивается с ним впервые в своей истории, - сказал специалист. - Но я скажу, что «Амуру», учитывая наши расстояния и акклиматизацию, легче провести одну восьмиматчевую серию, чем четыре выезда по две игры. Кстати, когда я возглавлял команду - еще до возникновения КХЛ - у нас были выезды по одной игре. Ты меняешь восемь часовых поясов, возвращаешься после гостевой игры в Хабаровск, где тебя уже ждет соперник. А потом - все по новому кругу. Вот это действительно была катастрофа...

- Что перед выездом из восьми встреч посоветуете тренерскому штабу?

- Так Андрей Мартемьянов и его помощники прекрасно все знают. Главное в таком турне - правильное планирование. Питание, раскатки, отдых - все должно быть по науке.