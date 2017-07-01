Андрей Назаров: На одно место в составе «Нефтехимика» претендуют два хоккеиста

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров поделился впечатлениями от просмотрового лагеря команды, закрывшегося на этой неделе.

- Наверное, мы первыми в Лиге вышли из отпуска - провели безупречно организованный сбор, - сказал специалист. - При этом не нарушили ни одного корпоративного правила, что подтвердил специальный представитель профсоюза, прилетавший в Нижнекамск на прошлой неделе. Если говорить о спортивных итогах, то задачи были решены. Форварды Авцин и Аркалов, защитник Пиганович просмотр прошли, доказали свое право работать в основном лагере и претендовать на место в составе «Нефтехимика». Очень хорошо себя проявил и ряд других хоккеистов, например, силовой форвард Торяник. Ну и самые лучшие слова надо сказать о нашей молодежи.

Получается, даже в условиях оптимизации бюджета, клубу удается создавать конкурентную среду. Основной лагерь «Нефтехимика» будет похож на энхаэловский, когда на одно место в составе претендуют два хоккеиста. Это главный итог июньского просмотрового сбора.