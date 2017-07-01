Артуро Видаль: Если завтра выиграем, станем лучшей командой мира!
Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль поделился ожиданиями от финала Кубка конфедераций против Германии.
– Вам не очень нравится, что вас называют «золотым поколением». Но что для вас значит быть его представителем?
– Для меня это мечта. Я горжусь тем, что ношу эту форму, играю с великими игроками. Мы много лет работали над этим. Здесь играют лучшие футболисты в истории. Для меня это и мечта, и гордость - выигрывать кубки, быть в команде.
– Санчес и Браво говорили, что они едины со страной, с журналистами. Что вы думаете об этом?
– Я не видел пресс-конференции, но почитал потом. Когда мы выходим на поле, я стараюсь бороться и помогать команде. В «Баварии» у меня то же самое. Если бы я не смог вкладывать сердце и душу, я не стал бы футболистом.
– Вы согласны, что Чили - лучшая сборная?
– Если завтра выиграем, станем лучшей командой мира!
– Если не выиграете, что испытаете?
– Мы не собираемся проигрывать. Мы всегда позитивны и верим, что сможем победить, – приводит слова Видаля корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, финал между Германией и Чили пройдет 2 июля на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 21:00, церемония закрытия турнира - в 19:15. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.