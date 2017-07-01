Артуро Видаль: Если завтра выиграем, станем лучшей командой мира!

Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль поделился ожиданиями от финала Кубка конфедераций против Германии.

– Вам не очень нравится, что вас называют «золотым поколением». Но что для вас значит быть его представителем?

– Для меня это мечта. Я горжусь тем, что ношу эту форму, играю с великими игроками. Мы много лет работали над этим. Здесь играют лучшие футболисты в истории. Для меня это и мечта, и гордость - выигрывать кубки, быть в команде.

– Санчес и Браво говорили, что они едины со страной, с журналистами. Что вы думаете об этом?

– Я не видел пресс-конференции, но почитал потом. Когда мы выходим на поле, я стараюсь бороться и помогать команде. В «Баварии» у меня то же самое. Если бы я не смог вкладывать сердце и душу, я не стал бы футболистом.

– Вы согласны, что Чили - лучшая сборная?

– Если завтра выиграем, станем лучшей командой мира!

– Если не выиграете, что испытаете?

– Мы не собираемся проигрывать. Мы всегда позитивны и верим, что сможем победить, – приводит слова Видаля корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, финал между Германией и Чили пройдет 2 июля на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 21:00, церемония закрытия турнира - в 19:15. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.