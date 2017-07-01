Лучший футболист чемпионата Хорватии подписал контракт с «Астаной»

Подпись под трудовым соглашением с футбольным клубом «Астана» поставил полузащитник хорватского клуба «Риека» Марин Томасов.



Помимо «Риеки» Томасов на Родине выступал за «Хайдук» и «Задар», воспитанником которого и является. Пробовал свои силы в Германии, проведя три сезона в «Мюнхен-1860», а также в чемпионате Саудовской Аравии, где провел последний сезон, выступая на правах аренды за «Аль-Наср».



Фланговый атакующий полузащитник, чья цена по данным авторитетного сайта transfermarkt.de составляет 2 миллиона евро, имеет опыт выступления за молодежную сборную Хорватии, а также сыграл один матч за национальную сборную страны.



В сезоне 2015/2016 стал лучшим ассистентом чемпионата Хорватии, лучшим бомбардиром Кубка страны, а также лучшим футболистом чемпионата страны.



В стан трехкратных чемпионов Казахстана переходит на правах аренды сроком на один год.