Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Плишкова- : -Возняцки
Футбол  Спартак- : -Вождовац
Футбол  ЦСКА- : -Партизан
Футбол  США- : -Гана
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Лучший футболист чемпионата Хорватии подписал контракт с «Астаной»

Георгий Литвинов
Комментарии

Подпись под трудовым соглашением с футбольным клубом «Астана» поставил полузащитник хорватского клуба «Риека» Марин Томасов.

Помимо «Риеки» Томасов на Родине выступал за «Хайдук» и «Задар», воспитанником которого и является. Пробовал свои силы  в Германии, проведя три сезона в «Мюнхен-1860», а также в чемпионате Саудовской Аравии, где провел последний сезон, выступая на правах аренды за «Аль-Наср».

Фланговый атакующий полузащитник, чья цена по данным авторитетного сайта transfermarkt.de составляет 2 миллиона евро, имеет опыт выступления за молодежную сборную Хорватии, а также сыграл один матч за национальную сборную страны.

В сезоне 2015/2016 стал лучшим ассистентом чемпионата Хорватии,  лучшим бомбардиром Кубка страны, а также лучшим футболистом чемпионата страны.

В стан трехкратных чемпионов Казахстана переходит на правах аренды сроком на один год.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
Футбол
Александр Бубнов: Манчини попал в совершенно иную среду, ему потребуется время
Футбол
Джанни Инфантино: Мы много слышали про хулиганов и расизм в России, но у нас ни одного инцидента за турнир
Футбол
Все билеты на финал и матч за третье место Кубка конфедераций проданы
Теннис
Семья погибшего в ДТП человека подала в суд на Винус Уильямс
все новости