«Уфа» подписала защитника сборной Грузии Табидзе

«Уфа» подписала долгосрочный контракт с защитником сборной Грузии Джемалом Табидзе, последним клубом которого был «Урал», сообщается на официальном сайте команды из Башкортостана.

«21-летний футболист начал карьеру в чемпионате Грузии в команде «Сабуртало». В составе этого клуба он дебютировал в высшей лиге чемпионата своей страны. На тот момент ему было всего 17 лет. В первом сезоне Табидзе провел за «Сабуртало» 18 матчей, в следующем - 19. В то же время Джемал привлекался к матчам юношеской сборной Грузии. Игра молодого футболиста привлекла внимание скаутов нескольких европейских клубов. Табидзе ездил на просмотр в «Ливерпуль» и «Реал Мадрид». А летом 2015 года Джемал стал игроком бельгийского «Гента», где выступал за вторую команду клуба. Табидзе вызывался в молодежную сборную Грузии, а вскоре защитник дебютировал и за главную национальную команду своей страны, выйдя на поле в двух товарищеских матчах – против Узбекистана и Иордании», - говорится в сообщении пресс-службы уфимцев.

В феврале 2017 года защитник присоединился к «Уралу». В российской премьер-лиге он провел три матча, а также сыграл в финале Кубка страны.

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