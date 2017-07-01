Кудряшов может продолжить карьеру в чемпионате Турции
Источник: CNNКомментарии
Защитник сборной России Федор Кудряшов, выступавший в минувшем сезоне за «Ростов», проведет переговоры с турецким клубом «Истанбул Башакшехир».
Кудряшов приглашен турецким клубом в Стамбул для проведения переговоров о трансфере, сообщает CNN Turk.
В прошедшем сезоне 30-летний защитник сыграл 36 матчей за «Ростов» во всех турнирах.
«Истанбул Башакшехир» занял второе место в чемпионате Турции-2016/17 и теперь сыграет в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов.
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