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«Локомотив-Кубань» подписал форварда Ильницкого

Источник:  БК «Локомотив-Кубань»Комментарии

БК «Локомотив-Кубань» подписал трехлетний контракт с форвардом Станиславом Ильницким.

Последние четыре сезона баскетболист провел в «Химках», с которыми стал чемпионом Единой молодежной лиги ВТБ в сезоне-2013/14 и победителем Еврокубка-2014/15.

В завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ Ильницкий провел за подмосковную команду 33 игры, в которых в среднем записывал на свой счет по 3,2 очка, 2,3 подбора и 0,6 передачи за 12,5 минуты. В Еврокубке сезона-2016/17 он отыграл 17 матчей (4,6 очка, 3,5 подбора и 0,9 передачи).

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